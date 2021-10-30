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В Бурятии продолжается перепись населения

В Бурятии продолжается перепись населения
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг»

В Бурятии продолжается перепись населения. По состоянию на 24 октября, переписалось 33,3 % населения от численности по организационному плану Всероссийской переписи населения (ВПН). Из них 20,6% прошли перепись на «Госулслугах». Наибольшее количество учтённых граждан отмечается в Бичурском, Хоринском и Окинском районах.

Принять участие в переписи должны все граждане, независимо от социального статуса и физических возможностей. Так, наряду с со всеми в республике переписали лиц без определённого места жительства, осуждённых.

О способах участия во Всероссийской переписи населения рассказали в Бурятском отделении «Всероссийского общества глухих». Специалисты организации помогают глухим и слабослышащим гражданам в заполнении переписной анкеты

- В ходе переписи будет получена информация о численности лиц, владеющих русским жестовым языком глухих. Изучение численности и состава глухих и слабослышащих граждан способствует разработке перспективных социальных программ, направленных на определённые группы людей, в том числе и на людей глухих и слабослышащих, - отмечают в правительстве Бурятии.

В России перепись населения — единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, уровне образования граждан и владении языками. Данные собранные в ходе мероприятия будут использованы для социально-экономического прогнозирования и определения дальнейшего финансирования развития региона.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. В ходе переписи жители России могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг», которая доступна до 8 ноября 2021 года. Переписать необходимо сразу и себя, и всех членов своего домохозяйства. По окончанию заполнения анкеты для каждого респондента формируются уникальный куар-код, подтверждающий прохождение переписи.

Куар-код будет отправлен в личный кабинет пользователя портала, а также по всем имеющимся в карточке пользователя контактным каналам. В случае если на телефоне установлено приложение «Госуслуги», поступит push – уведомление с кодами подтверждения прохождения переписи.

Данные коды необходимо сохранить до прихода переписчика. Тем, кто прошёл перепись на портале Госуслуг, отвечать на вопросы переписной анкеты не придется, достаточно будет показать код переписчику.

Параллельно с интернет-переписью сохраняются уже традиционные способы участия - опрос населения переписчиками дома или на переписном участке.

Всего в республике организовано 296 переписных участков во всех районах и городах. Такой участок есть Многофункциональном центре в Улан-Удэ и во всех его филиалах. Пройти перепись в МФЦ можно и в выходные дни. В клиентских залах МФЦ можно выбрать один из двух способов участия в переписи. Первый - самостоятельно на рабочей станции (в специальном месте, оборудованном компьютером с бесплатным доступом к Госуслугам). Второй - на стационарном участке у инструктора: гражданину не нужно ничего заполнять самому, а просто ответить на вопросы инструктора.

В каждом филиале МФЦ работают волонтёры в синих брендированных жилетах, которые предлагают посетителям пройти перепись и помогают заполнить анкеты. В целом, переписью занимаются более двух тысяч специально обученных людей.
перепись населения

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