Здесь начинается строительство транспортной развязки
С 1 ноября 2021 года в Усольском районе Иркутской области при подъезде к деревне Старая Ясачная на 1838-1839 километре участка дороги Р-255 «Сибирь» будет изменена схема организации дорожного движения.
- На период производства работ по строительству транспортной развязки, движение транспорта будет осуществляться по временной объездной дороге, - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных манёвров.
На трассе «Сибирь» в Иркутской области изменена схема движения
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