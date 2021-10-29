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Колония в Бурятии провела День открытых дверей

Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Родственникам показали, как живут осуждённые

В исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии состоялся День открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых, принимающих участие в эксперименте «О распространении положительного опыта организации надзора и воспитательной работы с осуждёнными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Гостям рассказали об условиях содержания осуждённых в учреждении, разъяснили, что помощью этого эксперимента стимулируют осуждённых на правопослушное поведение.

Для родственников провели экскурсию по исправительному учреждению. Они посетили церковь и буддийский дуган, ознакомились с памятниками, расположенными на территории колонии, побывали в общежитиях, в которых проживают осуждённые.

В клубе учреждения им продемонстрировали видеоролики о буднях колонии, а осуждённые, входящие в театральный кружок, показали кукольный театр.

В заключение встречи родственники выразили стремление на продолжение взаимодействия для мотивации осуждённых к правопослушному поведению и дальнейшей успешной ресоциализацию их родных, сообщили в пресс-службе ведомства. 
УФСИН

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