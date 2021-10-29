Колония в Бурятии провела День открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Родственникам показали, как живут осуждённые



В исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии состоялся День открытых дверей для родственников положительно характеризующихся осуждённых, принимающих участие в эксперименте «О распространении положительного опыта организации надзора и воспитательной работы с осуждёнными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы».



Гостям рассказали об условиях содержания осуждённых в учреждении, разъяснили, что помощью этого эксперимента стимулируют осуждённых на правопослушное поведение.



Для родственников провели экскурсию по исправительному учреждению. Они посетили церковь и буддийский дуган, ознакомились с памятниками, расположенными на территории колонии, побывали в общежитиях, в которых проживают осуждённые.



В клубе учреждения им продемонстрировали видеоролики о буднях колонии, а осуждённые, входящие в театральный кружок, показали кукольный театр.



В заключение встречи родственники выразили стремление на продолжение взаимодействия для мотивации осуждённых к правопослушному поведению и дальнейшей успешной ресоциализацию их родных, сообщили в пресс-службе ведомства.

