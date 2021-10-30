 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:pexels.com
Местами воздух прогреется до +9

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября в республике без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами 0,-5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +4,+6.
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