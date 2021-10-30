Местами воздух прогреется до +9
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября в республике без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +4,+6.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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