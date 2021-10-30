В Гусиноозёрске завершается благоустройство сквера «Юность»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Работы планируют закончить до конца года



В Бурятии продолжается благоустройство общественных территорий. Так, в Гусиноозёрске обновляют сквер «Юность». В настоящий момент работы выполнены на 60%.



В сквере «Юность» на сегодня устанавливаются игровые комплексы, ведутся сварочные работы павильона, монтаж профлиста павильона, деревянных стоек и обработка деревянных изделий. Также проведена протяжка тросов для гирлянд, установка гирлянд и светильников, подготовка стоек для амфитеатра, укладка плитки «Енисей». Подключено почти всё освещение сквера, включая гирлянду, расположенную над высаженной елью. На объекте ежедневно работают от 15 до 23 человек.



По словам министра строительства РБ Николая Рузавина, на данном проекте будет установлен лекторий, комната матери и ребёнка, игровые зоны для разных возрастов, спортивные зоны и амфитеатр. Кроме этого, здесь будет высажено много зелёных насаждений – более 568 кустарников и деревьев.



- Территория у четвёртой школы очень сильно изменилась, уже сейчас появились очертания современного сквера, - отметила заместитель главы по ЖКХ и строительству города Гусиноозёрск Елена Брикова.



Также произведена установка современных игровых комплексов, выполненных из лиственницы, укладка тротуарной плитки, работы по строительству основного павильона – лектория с комнатой матери и ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

