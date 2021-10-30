В Иркутской области проводится конкурс семейных традиций

Приём заявок продлён до 10 ноября



В Иркутской области продолжается приём работ на праздник семьи «Живые традиции». К участию приглашаются семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.



Праздник будет проходить в два этапа. Первый этап праздника – заочный. Он проводится в номинациях:

- «Моя семья» - участники предоставляют не более 5 фотографий, где отражена связь между поколениями, родственные связи с прародителями и родственниками;

- «Генеалогическое древо» - участники представляют видеопрезентации, где показана родословная и описаны члены семьи (родство, возраст, род занятий).



Заявки и работы на первый этап принимаются на электронной почте tradicot@mail.ru до 10 ноября с пометкой «Живые традиции 2021».



На втором этапе, конкурсанты посоревнуются в номинациях:

- «Знакомьтесь – это мы!» - визитная карточка семьи;

- «Любимое блюдо моей семьи»;

- «Семейные традиции»;

- «Талантливая семья».



Жюри оценит конкурсные работы и определит победителей конкурса. Он и получат грамоты и подарочные карты. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



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