 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 октября

29 октября

Популярное

В Иркутской области проводится конкурс семейных традиций

В Иркутской области проводится конкурс семейных традиций
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём заявок продлён до 10 ноября

В Иркутской области продолжается приём работ на праздник семьи «Живые традиции». К участию приглашаются семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.

Праздник будет проходить в два этапа. Первый этап праздника – заочный. Он проводится в номинациях:
- «Моя семья» - участники предоставляют не более 5 фотографий, где отражена связь между поколениями, родственные связи с прародителями и родственниками;
- «Генеалогическое древо» - участники представляют видеопрезентации, где показана родословная и описаны члены семьи (родство, возраст, род занятий).

Заявки и работы на первый этап принимаются на электронной почте tradicot@mail.ru до 10 ноября с пометкой «Живые традиции 2021».

На втором этапе, конкурсанты посоревнуются в номинациях:
- «Знакомьтесь – это мы!» - визитная карточка семьи;
- «Любимое блюдо моей семьи»;
- «Семейные традиции»;
- «Талантливая семья».

Жюри оценит конкурсные работы и определит победителей конкурса. Он и получат грамоты и подарочные карты. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область конкурс народные традиции семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 30.10.2021
Местами воздух прогреется до +9
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
Общество, 29.10.2021
Специальный проект посвящён столетнему юбилею российско-монгольских отношений
Агинский округ покажут в передаче «Поедем, поедим»
Агинский округ покажут в передаче «Поедем, поедим»
Общество, 29.10.2021
Съёмки в регионе проходили в сентябре прошлого года
В Иркутске выбирают имена для пары эму
В Иркутске выбирают имена для пары эму
Общество, 29.10.2021
Полугодовалые птицы недавно поселились в городском зоосаде
Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики
Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики
Общество, 29.10.2021
В республике проходит конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов
В Прибайкальском нацпарке прошла акция «Вода России»
В Прибайкальском нацпарке прошла акция «Вода России»
Общество, 29.10.2021
Добровольцы отметили, что мусора стало меньше
В Бурятии завершилось первенство по армейской тактической стрельбе
В Бурятии завершилось первенство по армейской тактической стрельбе
Общество, 29.10.2021
Соревнования проводились на территории Соснового Бора
Военные медики вернулись в Забайкалье из Сирии
Военные медики вернулись в Забайкалье из Сирии
Общество, 29.10.2021
Отряд оказывал медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению
Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Общество, 29.10.2021
На стратегической сессии минздрава России был представлен анализ реализации национального проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
В Иркутской области назвали популярные имена 2021 года
В Иркутской области назвали популярные имена 2021 года
Общество, 29.10.2021
Имена Артём и София занимают первую строчку рейтинга уже несколько лет
В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов поэзии
В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов поэзии
Общество, 29.10.2021
Исполненные произведения были посвящены родному городу
В Забайкалье впервые появились продольные шумовые полосы
В Забайкалье впервые появились продольные шумовые полосы
Общество, 29.10.2021
Их нанесли на потенциально опасных участках трасс
В Иркутской области выберут символику юбилея региона
В Иркутской области выберут символику юбилея региона
Общество, 29.10.2021
В открытом конкурсе примет участие молодёжь до 35 лет
В Бурятии наградили дошкольных педагогов
В Бурятии наградили дошкольных педагогов
Общество, 29.10.2021
Подведены итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^