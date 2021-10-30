Приём заявок продлён до 10 ноября
В Иркутской области продолжается приём работ на праздник семьи «Живые традиции». К участию приглашаются семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.
Праздник будет проходить в два этапа. Первый этап праздника – заочный. Он проводится в номинациях:
- «Моя семья» - участники предоставляют не более 5 фотографий, где отражена связь между поколениями, родственные связи с прародителями и родственниками;
- «Генеалогическое древо» - участники представляют видеопрезентации, где показана родословная и описаны члены семьи (родство, возраст, род занятий).
Заявки и работы на первый этап принимаются на электронной почте tradicot@mail.ru до 10 ноября с пометкой «Живые традиции 2021».
На втором этапе, конкурсанты посоревнуются в номинациях:
- «Знакомьтесь – это мы!» - визитная карточка семьи;
- «Любимое блюдо моей семьи»;
- «Семейные традиции»;
- «Талантливая семья».
Жюри оценит конкурсные работы и определит победителей конкурса. Он и получат грамоты и подарочные карты. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области проводится конкурс семейных традиций
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