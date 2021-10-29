В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Восточная плодожорка способна уничтожить почти весь урожай



Россельхознадзор в ходе обследований в партии яблок, принадлежащих ИП Аманов из города Улан-Удэ, обнаружен карантинный вредный организм – восточная плодожорка.



Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения вредитель способен уничтожить от 50 до 100% урожая.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.



Должностным лицом в отношении индивидуального предпринимателя вынесено мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

