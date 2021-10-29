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В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя

В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Восточная плодожорка способна уничтожить почти весь урожай

Россельхознадзор в ходе обследований в партии яблок, принадлежащих ИП Аманов из города Улан-Удэ, обнаружен карантинный вредный организм – восточная плодожорка.

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения вредитель способен уничтожить от 50 до 100% урожая.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.

Должностным лицом в отношении индивидуального предпринимателя вынесено мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
Россельхознадзор

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