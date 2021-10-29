Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей



20-летний житель Братска признан виновным по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».



Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года молодой человек разместил фотоматериалы Адольфа Гитлера в сети Интернет на сайте «Бессмертный полк онлайн» с целью их дальнейшей трансляции.



Преступление было выявлено сотрудниками отдела УФСБ России по Иркутской области.



Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

