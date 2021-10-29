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Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей

20-летний житель Братска признан виновным по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года молодой человек разместил фотоматериалы Адольфа Гитлера в сети Интернет на сайте «Бессмертный полк онлайн» с целью их дальнейшей трансляции.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела УФСБ России по Иркутской области.

Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
суд приговор Иркутская область

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