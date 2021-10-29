Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей
20-летний житель Братска признан виновным по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года молодой человек разместил фотоматериалы Адольфа Гитлера в сети Интернет на сайте «Бессмертный полк онлайн» с целью их дальнейшей трансляции.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела УФСБ России по Иркутской области.
Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Братчанин опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Бурприрода» обустраивает кормовые площадки для животных
Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы
Решение о дополнительном направлении средств принято сегодня
Возгорание произошло в частном доме
Дорогу капитально отремонтировали
Саженцы украсили территории школ, детских садов, а также парков и скверов
Женщине дали условный срок
Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме
Проверки начнутся с 17.00
Скотокрадов задержали сотрудники ГИБДДД
Инцидент произошёл в Иркутской области
Всего наградами отмечены более 100 сотрудников
II командное место заняли Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская
В вопросе разбирался детский омбудсмен
На место выехали пожарные