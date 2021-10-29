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В Иркутской области определились с режимом работы детсадов

В Иркутской области определились с режимом работы детсадов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В большинстве муниципальных образований с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы

В общеобразовательных организациях Иркутской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены каникулы. Образовательный процесс не ведётся. За жизнеобеспечение помещений образовательных организаций отвечают дежурные администраторы и сотрудники, список которых утверждается приказом по каждой образовательной организации.

В связи с тем, что в указанный период времени организации, обеспечивающие жизнедеятельность городов и районов, будут продолжать свою работу, в большинстве муниципальных образований Иркутской области с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы в дошкольных образовательных организациях. Ранее на совещании с участием представителей муниципальных органов управления образованием региона министерством образования Иркутской области было рекомендовано рассмотреть такую возможность при наличии запроса от родителей.

В городе Иркутск откроют дежурные группы во всех 133 детских садах, в Братске – в 33-х из 60 ДОУ. В Ангарском городском округе не будет дежурных групп в садах с. Савватеевка и Одинск.

В ряде муниципальных образований дежурные группы будут принимать детей в одном или двух детских садах, а остальные ДОУ работать в эти дни не будут, например, в г. Киренске, Шелехове, в Аларском, Нукутском, Усть-Удинском, Тулунском районах.

Не будут работать детские сады в 10 муниципальных образованиях: городах Зиме, Тулуне, Усть-Илимске, а также в Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Качугском, Мамско-Чунском, Ольхонском, Усть-Илимском районах.

Режим работы детских садов устанавливается администрациями каждого муниципального образования самостоятельно, с учётом запросов родителей и эпидемиологической обстановкой в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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