Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже

Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы



Вынесен обвинительный приговор жителю Читы. Он признан виновным в убийстве.



Как установлено следствием и судом, в октябре 2020 года в посёлке Атамановка Читинского района, находясь в гостях, подсудимый задушил хозяина дома. Преступление совершено в ходе совместного застолья, в котором, помимо обвиняемого и хозяина дома, принимала участие супруга последнего. В ходе ссоры обвиняемый набросился на 38-летнего мужчину и совершил убийство, после чего завернул тело в ковер и вынес в гараж, а сам вернулся и продолжил распивать спиртное.



Через несколько дней обвиняемый расчленил тело убитого и перенёс его в другой гараж, расположенный на территории этого же домовладения, где закопал.



Обвиняемого и супругу убитого мужчины связывали романтические отношения, и женщина не только не сообщила в правоохранительные органы об убийстве супруга, но и помогала обвиняемому скрывать следы. Кроме того, она вводила в заблуждение сотрудников полиции, которым сообщила, что супруг ушёл из дома и исчез.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Женщине, которая признана виновной в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ), назначено наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей.



