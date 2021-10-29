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Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже

Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы

Вынесен обвинительный приговор жителю Читы. Он признан виновным в убийстве.

Как установлено следствием и судом, в октябре 2020 года в посёлке Атамановка Читинского района, находясь в гостях, подсудимый задушил хозяина дома. Преступление совершено в ходе совместного застолья, в котором, помимо обвиняемого и хозяина дома, принимала участие супруга последнего. В ходе ссоры обвиняемый набросился на 38-летнего мужчину и совершил убийство, после чего завернул тело в ковер и вынес в гараж, а сам вернулся и продолжил распивать спиртное.

Через несколько дней обвиняемый расчленил тело убитого и перенёс его в другой гараж, расположенный на территории этого же домовладения, где закопал.

Обвиняемого и супругу убитого мужчины связывали романтические отношения, и женщина не только не сообщила в правоохранительные органы об убийстве супруга, но и помогала обвиняемому скрывать следы. Кроме того, она вводила в заблуждение сотрудников полиции, которым сообщила, что супруг ушёл из дома и исчез.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Женщине, которая признана виновной в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ), назначено наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей.

убийство

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