Ангелина Пищалкина выиграла бронзовую награду в весовой категории до 52 кг
Спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ в весовой категории до 52 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ со ссылкой на центр спортивной подготовки.
Ещё одна тхэквондистка республики выйдет на ковёр сегодня в дисциплине «даянг». Чемпионат Европы проходит в Греции и завершится 30 октября.
Напомним, что спортсмен из Бурятии Александр Бодров завоевал две медали соревнований. Тхэквондист стал чемпионом Европы в составе мужской сборной страны в дисциплине «командный туль», а также получил бронзовую медаль в личном первенстве.
Тхэквондистка из Бурятии стала призёром чемпионата Европы
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