В Шелехове возбуждено дело по факту гибели ребёнка на пожаре

Возгорание произошло в частном доме



Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, вечером 28 октября произошло возгорание частного дома, расположенного в СНТ «Юбилейный». Во время пожара погиб ребёнок в возрасте 1 год 7 месяцев. Женщина вместе с 3-летним сыном доставлена в больницу с отравлением угарным газом. Её младшая дочь в возрасте 7 месяцев не пострадала.



Следователями СК проведён осмотр места происшествия. По предварительным данным, незадолго до пожара женщина курила и оставила окурки сигарет на линолеуме возле печи. Именно это место является очагом возгорания. Установлено, что женщина уложила всех детей спать, а сама ушла к соседке распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время она вернулась домой посмотреть детей, и обнаружила возгорание.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Допрашивается подозреваемая, очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

