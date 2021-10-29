В Шелехове возбуждено дело по факту гибели ребёнка на пожаре

Возгорание произошло в частном доме
Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, вечером 28 октября произошло возгорание частного дома, расположенного в СНТ «Юбилейный». Во время пожара погиб ребёнок в возрасте 1 год 7 месяцев. Женщина вместе с 3-летним сыном доставлена в больницу с отравлением угарным газом. Её младшая дочь в возрасте 7 месяцев не пострадала.
Следователями СК проведён осмотр места происшествия. По предварительным данным, незадолго до пожара женщина курила и оставила окурки сигарет на линолеуме возле печи. Именно это место является очагом возгорания. Установлено, что женщина уложила всех детей спать, а сама ушла к соседке распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время она вернулась домой посмотреть детей, и обнаружила возгорание.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Допрашивается подозреваемая, очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
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