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В Бурятии после ремонта введён в эксплуатацию участок федеральной трассы

В Бурятии после ремонта введён в эксплуатацию участок федеральной трассы
Общество,  Фото:pixabay.com
Дорогу капитально отремонтировали

В четверг, 28 октября, в Кабанском районе после капитального ремонта введён в эксплуатацию участок трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 335-го по 362-й км. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, подрядная организация ФКУ Упрдор «Южный Байкал» обновило не только дорожное полотно протяжённостью 26,2 км, также проведено благоустройство дорожной инфраструктуры.

- Р-258 – это главная магистраль по Бурятии, проходящая по республике и соединяющая между собой регионы, имеющая выход республики, в том числе, и на Москву. И, конечно, это основная дорога, по которой идёт весь трафик, основное движение, большая нагрузка. И то, что её «Росавтодор» постоянно ремонтирует, постоянно поддерживает в нормативном состоянии, улучшает качество, улучшает эксплуатационные параметры – это очень отрадно. Сегодня отводится участок почти в 27 километров протяжённостью с новым качеством и обустройством автобусных остановок, полос разгона, пешеходных тротуаров. По итогу это совсем другая дорога. Я благодарю «Южный Байкал» и подрядчика за работу. Всем коллегам большое спасибо, нашим жителям – хороших и безопасных дорог, - отметил Алексей Цыденов.

Работы на объекте были начаты в июне 2019 года. В рамках капитального ремонта приведено в нормативное состояние земляное полотно, выполнены замена и усиление дорожной одежды, устройство насыпи земляного полотна, укрепление откосов и кюветов, а также водоотвода с проезжей части, переустройство девяти и ремонт четырёх водопропускных труб. На данном участке дорожное покрытие выполнено из трёх слоев асфальтобетона, верхний – из щебёночно-мастичного асфальтобетона, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками.

В ходе строительно-монтажных работ обустроено 12 автопавильонов с переходно-скоростными полосами, вблизи которых для пассажиров и пешеходов устроены тротуары. Для удобства участников дорожного движения специалистами выполнено устройство наружного освещения на двух автобусных остановках и трёх пешеходных переходах вне населённых пунктов.
В целях обеспечения безопасности движения объект оснащён новыми светоотражающими дорожными знаками и сигнальными столбиками. Установлено 9,5 км металлического барьерного ограждения для предотвращения съезда автомобилей с обочины, нанесена горизонтальная дорожная разметка из износостойкого термопластика.

Кроме того, что на трассе Р-258 «Байкал» на территории Кабанского и Прибайкальского районов также выполнены работы по ремонту участка с 362-го по 392-й км, протяжённостью 31,8 км и с 392-го по 397-й км, протяжённостью 5,6 км, сообщили в правительстве Бурятии.

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