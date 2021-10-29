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В Бурятии военные тренировались противодействовать терроризму

В Бурятии военные тренировались противодействовать терроризму
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К комплексной тренировке было привлечено более 200 военнослужащих

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, прошла комплексная тренировка с подразделениями противодействия антитеррористической деятельности, в ходе которой военнослужащие отработали ряд специальных задач по отражению террористических угроз.

- После получения сигнала военнослужащие оперативно получили всю необходимую экипировку, вооружение и выдвинулись на условно захваченные объекты. В ходе завязавшегося кратковременного боя при умелом и слаженном действии оперативных групп захваченные объекты были деблокированы, после чего на территории военнослужащими было организовано патрулирование и проверка прилегающих объектов на наличие подозрительных бесхозных предметов и посторонних лиц, - сообщает пресс-служба ВВО.

Также в ходе проведения тренировки были проверены силы и средства подразделений, вооружение, экипировка, умение владеть специальными средствами разведки, связи, наблюдения, разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, навыки оказания первой медицинской помощи.

Всего к комплексной тренировке подразделений противодействия антитеррористической деятельности было привлечено более 200 военнослужащих, было использовано значительное количество различных средств имитации.
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