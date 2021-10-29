Имена Артём и София занимают первую строчку рейтинга уже несколько лет
В Иркутской области за 9 месяцев 2021 года службой ЗАГС зарегистрировано 19872 акта о рождении детей, из которых 10248 мальчиков и 9624 девочки, 427 двоен и 6 троен.
Самыми популярными мужскими именами в регионе по-прежнему остаются Артём (498), Александр (401), Михаил (392), Матвей (335), Роман (327), Максим (319), Дмитрий и Иван (294), Тимофей (278), Кирилл (242) и Лев (230).
Для девочек чаще всего выбирают имена София (466), Ева (372), Алиса (317), Анна и Милана (306), Виктория (300), Варвара (288), Полина (286), Дарья (264), Валерия (263) и Ксения (261). По сравнению с 2020 годом набирают популярность имена Дарья и Валерия, а вот Мария уже не входит в список самых популярных имён. Также можно отметить, что имена Артём и София занимают первую строчку рейтинга уже несколько лет.
К редким для Иркутской области женским именам относятся Забава, Гликерия, Бажена, Феня, Лолита, Венера, Иванна, Феодосия. Набирают популярность такие имена, как Пелагея (3), Саяна (5), Ася (6), Паулина (8), Мелания (8) и Аврора (12). Одну девочку назвали именем Эра, ещё одну именем Весна. Двойными именами назвали 4 девочек: Анна-Есения, Вангелия-Мэрсэдэс, Теона-Эмилия, Тереза-Ферденанда.
С начала года на свет появились 8 мальчиков с именем Добрыня, по 5 – с именем Трофим, Прохор и Саян, 4 – с именем Спартак, по 2 – с именем Архип, Ермак, Елизар и Яромир. К наиболее редким мужским именам относятся Тихомир, Зареслав, Лавр, Михей, Тарас, Сократ, Велислав, Святогор, Николас, Майкл и Патрик. Одного малыша назвали именем Алмаз, ещё одного – Байкал, одного мальчика назвали двойным именем Марк- Юрий. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Указанные сведения носят оперативный характер и могут отличаться от официальных данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.
В Иркутской области назвали популярные имена 2021 года
Общество, Фото:
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Имена Артём и София занимают первую строчку рейтинга уже несколько лет
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