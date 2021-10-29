В Иркутской области выберут символику юбилея региона

В открытом конкурсе примет участие молодёжь до 35 лет



В Иркутской области пройдёт открытый конкурс по разработке айдентики празднования 85-летия образования региона (12+). Вопрос обсудили на втором заседании организационного комитета по подготовке к юбилею. Конкурс в ноябре проведут министерство по молодёжной политике региона, а также министерство культуры и архивов.



В конкурсе смогут принять участие жители Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет. К оценке работ привлекут дизайнеров, художников, архитекторов, историков и общественников как старшего, так и молодого поколения. В результате конкурса будет создан набор инструментов по айдентике празднования 85-летия образования Иркутской области: уникальный шрифт, логотип, цветовые решения, варианты использования для сувенирной и иной продукции.



На заседании также обсудили план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Уже сейчас он включает более 400 событий, которые пройдут как на территории области, так и в Москве. Празднование будет идти в течение всего 2022 года. План основных мероприятий утвердят до конца года.



– Главная наша цель – объединить всех жителей области. Мероприятия будут проходить не только в областном центре, а в каждом, даже отдалённом уголке области. Каждый житель нашей области должен почувствовать себя частью истории. Вторая и не менее важная задача – в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране должна быть готовность к проведению всех событийных мероприятий не только в офлайн, но и онлайн, – отметил губернатор региона Игорь Кобзев.



По итогам первого заседания организационного комитета в общий план мероприятий также включили объекты инфраструктуры, строительства и благоустройства территорий. В частности, в список вошли благоустройство стадиона «Авиатор» в Киренске, парка культуры и отдыха в Еланцах, парка ДК «Современник» в Ангарске, реновация парка инициативной молодёжи в Иркутске и строительство спортивно-игровой площадки в селе Карымск Куйтунского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

