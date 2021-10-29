Проверки начнутся с 17.00
В Улан-Удэ сегодня пройдут массовые проверки на дорогах, в 17.00 часов будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.
Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, будет выставлено больше 10 патрулей, в том числе скрытые. На прошлой неделе два скрытых патруля выявили три нарушения: два – это проезд на запрещающий сигнал светофора, один – задержание водителя в состоянии опьянения.
Мероприятие призвано пресечь различного рода нарушения со стороны водителей, такие как управление в нетрезвом виде и иное несоблюдение требований ПДД, и пешеходов.
В Улан-Удэ пройдут массовые проверки на дорогах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме
Проверки начнутся с 17.00
Скотокрадов задержали сотрудники ГИБДДД
Инцидент произошёл в Иркутской области
Всего наградами отмечены более 100 сотрудников
II командное место заняли Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская
В вопросе разбирался детский омбудсмен
На место выехали пожарные
Кровь необходима для скорейшего выздоровления
Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых автомобилистов
Жители села Горячинск поздравили Иннокентия Константиновича с днём рождения
Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»
ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях
В эти автобусы вмещается до 100 пассажиров
Для этого женщина оформила кредиты