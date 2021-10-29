В Улан-Удэ пройдут массовые проверки на дорогах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверки начнутся с 17.00



В Улан-Удэ сегодня пройдут массовые проверки на дорогах, в 17.00 часов будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.



Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, будет выставлено больше 10 патрулей, в том числе скрытые. На прошлой неделе два скрытых патруля выявили три нарушения: два – это проезд на запрещающий сигнал светофора, один – задержание водителя в состоянии опьянения.



Мероприятие призвано пресечь различного рода нарушения со стороны водителей, такие как управление в нетрезвом виде и иное несоблюдение требований ПДД, и пешеходов.





