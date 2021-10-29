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В Забайкалье украли лошадь с вольного выпасала

В Забайкалье украли лошадь с вольного выпасала
Общество,  Фото:pexels.com
Скотокрадов задержали сотрудники ГИБДДД

В Красночикойском районе Забайкальского края сотрудники ДПС на автодороге заметили автомобиль «Нисан-Дацун», водитель которого не выполнил требования об остановке и попытался скрыться.

В ходе преследования транспортное средство было остановлено, при его досмотре в салоне обнаружили разделанную тушу лошади и охотничий карабин. Водителя и пассажира иномарки доставили в отдел полиции.

Установлено, что украсть животное мужчина решил, когда они заметили пасущуюся без присмотра лошадь. Полицейские установили владельца животного, которые не подозревали о краже. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край скотокрадство

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