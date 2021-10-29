В Забайкалье украли лошадь с вольного выпасала

Скотокрадов задержали сотрудники ГИБДДД



В Красночикойском районе Забайкальского края сотрудники ДПС на автодороге заметили автомобиль «Нисан-Дацун», водитель которого не выполнил требования об остановке и попытался скрыться.



В ходе преследования транспортное средство было остановлено, при его досмотре в салоне обнаружили разделанную тушу лошади и охотничий карабин. Водителя и пассажира иномарки доставили в отдел полиции.



Установлено, что украсть животное мужчина решил, когда они заметили пасущуюся без присмотра лошадь. Полицейские установили владельца животного, которые не подозревали о краже. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

