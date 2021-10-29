Забайкальца осудили за нападение на сотрудника ГУФСИН

Инцидент произошёл в Иркутской области



Собранные следственным отделом по городу Тайшет СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Забайкальского края, отбывающему наказание в исправительной колонии. Он признан виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».



Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года осуждённый, отбывающий наказание за убийство, не желая выполнять требования сотрудника исправительного учреждения, вооружился металлической цепью от бензопилы и в коридоре исправительной колонии №24, нанёс множественные удары по голове начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными, причинив ему телесные повреждения.



- С учётом позиции государственного обвинителя, приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

