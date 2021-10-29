Их нанесли на потенциально опасных участках трасс
На федеральных трассах Забайкальского края в этом году для повышения безопасности на потенциально опасных участках впервые начали наносить продольные шумовые полосы на линию разметки, разделяющую проезжую часть между встречными потоками. Об этом рассказали в пресс-службе управления федеральных дорог на территории региона.
- Продольные шумовые полосы наносят с использованием термопластика, и при наезде на такую дорожную разметку водитель почувствует значительное шумовое и вибрационное воздействие, что привлечёт его внимание. Такая мера призвана предупредить водителей о выезде на встречную полосу движения и позволит избежать лобовых столкновений, – пояснили специалисты.
Всего в этом году дорожники нанесут продольные шумовые полосы более чем на 70 километрах федеральных трасс: 30 километров на дороге «Амур», девять километров — на трассе «Байкал» и 32 километра — на автодороге Чита — Забайкальск, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье впервые появились продольные шумовые полосы
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