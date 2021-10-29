Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России

Второе командное место заняли Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская
Спортсменки из Бурятии по пулевой стрельбе Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская заняли II командное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- В командном зачёте девочки набрали 1657 очков, уступив команде из Москвы всего 4 очка. На третьем месте - команда Удмуртской Республики с результатом 1654 очков. В личном зачёте в олимпийском упражнении после финальной стрельбы Анастасия Буштаренко заняла IV место, - делится председатель федерации Валентина Протасова.
Кровь необходима для скорейшего выздоровления
Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых автомобилистов
Жители села Горячинск поздравили Иннокентия Константиновича с днём рождения
Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»
ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях
В эти автобусы вмещается до 100 пассажиров
Для этого женщина оформила кредиты
Общее число летальных случаев приближается в двум тысячам
С мужчины взыскали 80 тысяч рублей
В ходе встречи Виталий Хамарханов рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития
К ответственности привлечены 45 человек
Медики не выписывали лекарства из-за их отсутствия
Отключение холодного водоснабжения запланировано в микрорайоне Загорск
Женщину приговорили у обязательным работам
Мужчины продали продукцию на 5,6 млн рублей