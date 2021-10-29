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Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России

Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России
Общество,  Фото:pixabay.com
Второе командное место заняли Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская

Спортсменки из Бурятии по пулевой стрельбе Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская заняли II командное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
 
- В командном зачёте девочки набрали 1657 очков, уступив команде из Москвы всего 4 очка. На третьем месте - команда Удмуртской Республики с результатом 1654 очков. В личном зачёте в олимпийском упражнении после финальной стрельбы Анастасия Буштаренко заняла IV место, - делится председатель федерации Валентина Протасова. 

пулевая стрельба

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