Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России



Спортсменки из Бурятии по пулевой стрельбе Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская заняли II командное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



- В командном зачёте девочки набрали 1657 очков, уступив команде из Москвы всего 4 очка. На третьем месте - команда Удмуртской Республики с результатом 1654 очков. В личном зачёте в олимпийском упражнении после финальной стрельбы Анастасия Буштаренко заняла IV место, - делится председатель федерации Валентина Протасова.



