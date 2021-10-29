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В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов поэзии

В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов поэзии
Общество,  Фото:пресс-служба ЦБС Улан-Удэ
Исполненные произведения были посвящены родному городу

27 и 28 ноября в центральной городской библиотеке Улан-Удэ прошёл финальный этап конкурса чтецов «Поэзия моего города». В этом году мероприятие проходило в рамках 355-летнего юбилея со дня основания столицы Бурятии, и поэтому все произведения были посвящены родному городу.

В отборочных турах приняли участие представители польского, немецкого, армянского, эвенкийского, корейского национально-культурных центров и студенты вузов и ссузов Улан-Удэ. Если в первом конкурсе чтецов, который проходил в 2012 году, принимало участие всего шесть учебных заведений, то в этом году их количество уже более двадцати.

По итогам конкурса гран-при выиграл студент БГУ Николай Орешков. Также были отмечены ещё шесть призёров. Победителям вручены дипломы и памятные подарки, все чтецы получили сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.
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