В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов поэзии

Исполненные произведения были посвящены родному городу



27 и 28 ноября в центральной городской библиотеке Улан-Удэ прошёл финальный этап конкурса чтецов «Поэзия моего города». В этом году мероприятие проходило в рамках 355-летнего юбилея со дня основания столицы Бурятии, и поэтому все произведения были посвящены родному городу.



В отборочных турах приняли участие представители польского, немецкого, армянского, эвенкийского, корейского национально-культурных центров и студенты вузов и ссузов Улан-Удэ. Если в первом конкурсе чтецов, который проходил в 2012 году, принимало участие всего шесть учебных заведений, то в этом году их количество уже более двадцати.



По итогам конкурса гран-при выиграл студент БГУ Николай Орешков. Также были отмечены ещё шесть призёров. Победителям вручены дипломы и памятные подарки, все чтецы получили сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

