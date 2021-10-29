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В Бурятии наградили дошкольных педагогов

В Бурятии наградили дошкольных педагогов
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Подведены итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ»

28 октября в Бурятии состоялось торжественное награждение победителей II республиканского профессионального конкурса среди педагогов, реализующих этнокультурный компонент по бурятскому языку «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» в дошкольных образовательных организациях. В конкурсе приняли участие 39 педагогов из разных уголков республики.

Мероприятие проходило в дистанционном формате, участники предоставили 3 видеоролика: «Визитная карточка ДОО», «Организованная образовательная деятельность», «Развитие бурятской речи в современной деятельности».

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, победителями конкурса стали:
Первое место - Дарима Дашиева, старший воспитатель детского сада №52 «Ая-ганга» города Улан-Удэ;
Второе место – Лариса Базарова, воспитатель детского сада №1 «Номина» города Улан-Удэ;
Третье место - Гэрэлма Базарова, воспитатель Барагханского детского сада «Хараасгай» Курумканского района.

Победители по номинациям:
«Визитная карточка» - Евгения Бадмаева, учитель бурятского языка детского сада №111 «Дашенька» города Улан-Удэ;
«Организованная образовательная деятельность» - Биликма Анзанова, воспитатель детского сада «Жаргал» села Кижинга;
«Развитие бурятской речи в совместной деятельности» - Жаргалма Цырендашиева, учитель бурятского языка центра развития ребёнка – детского сада №91 «Строитель».
Бурятия конкурс дошкольное образование детские сады бурятский язык педагоги

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