В Бурятии наградили дошкольных педагогов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Подведены итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ»



28 октября в Бурятии состоялось торжественное награждение победителей II республиканского профессионального конкурса среди педагогов, реализующих этнокультурный компонент по бурятскому языку «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» в дошкольных образовательных организациях. В конкурсе приняли участие 39 педагогов из разных уголков республики.



Мероприятие проходило в дистанционном формате, участники предоставили 3 видеоролика: «Визитная карточка ДОО», «Организованная образовательная деятельность», «Развитие бурятской речи в современной деятельности».



Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, победителями конкурса стали:

Первое место - Дарима Дашиева, старший воспитатель детского сада №52 «Ая-ганга» города Улан-Удэ;

Второе место – Лариса Базарова, воспитатель детского сада №1 «Номина» города Улан-Удэ;

Третье место - Гэрэлма Базарова, воспитатель Барагханского детского сада «Хараасгай» Курумканского района.



Победители по номинациям:

«Визитная карточка» - Евгения Бадмаева, учитель бурятского языка детского сада №111 «Дашенька» города Улан-Удэ;

«Организованная образовательная деятельность» - Биликма Анзанова, воспитатель детского сада «Жаргал» села Кижинга;

«Развитие бурятской речи в совместной деятельности» - Жаргалма Цырендашиева, учитель бурятского языка центра развития ребёнка – детского сада №91 «Строитель».

