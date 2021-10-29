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Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики

Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проходит конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов

В Бурятии проводится региональный этап всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации.

Участие могут принять учащиеся образовательных учреждений по трём возрастным группам:
- младший возраст – 1-4 классы;
- средний возраст – 5-8 классы;
- старший возраст – 9-11 классы.
Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

Конкурс проходит по следующим номинациям:
- литературное творчество (проза, поэзия);
- исследовательские работы (только в средней и старшей возрастной группе);
- декоративно-прикладное искусство;
- проекты региональной и муниципальной символики.

Свои работы участники конкурса должны представить на оценку членами жюри до 20 ноября. Работы в номинациях «Литературное творчество», «Исследовательские работы» и «Проекты символики» вместе с заявкой присылаются в оргкомитет конкурса на почту org.otdel03@mail.ru. Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» предоставляются в натуральном виде в ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, каб. 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса. К работе прилагается заявка и подробное описание технологии изготовления. Об этом сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс флаг герб символика патриотическое воспитание

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