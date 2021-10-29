Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор

Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»



С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Прибайкалья вырос на 20%. Такие данные получили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.



На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.



Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство жителей Бурятии охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.



При выборе сериалов этого жанра жители республики единодушны. Каждый второй отдаёт предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» (18+) или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+). В фильмах же такого единства не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем. Начало» (18+) с 3% аудитории, а также «Синяя бездна 2» (16+) и «Джунгли» (18+), набравшие по 2% почитателей. В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов.



Топовыми картинами на основе предпочтений жителей Бурятии стали:



Топ-7 хорроров

«Голем: Начало» (18+)

«Синяя бездна 2» (16+)

«Джунгли» (18+)

«Проклятие Спящей красавицы» (16+)

«Брешь» (18+)

«Страшные истории для рассказа в темноте» (16+)

«Поворот не туда: Наследие» (18+)



Топ-7 сериалов в категории ужасы

«Противостояние» (18+)

«Ходячие мертвецы» (18+)

«Чепелуэйт» (18+)

«Хелстром» (18+)

«Страна Лавкрафта» (18+)

«Земля монстров» (18+)

«30 сребреников» (18+)

