Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор

Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Прибайкалья вырос на 20%. Такие данные получили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство жителей Бурятии охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители республики единодушны. Каждый второй отдаёт предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» (18+) или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+). В фильмах же такого единства не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем. Начало» (18+) с 3% аудитории, а также «Синяя бездна 2» (16+) и «Джунгли» (18+), набравшие по 2% почитателей. В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов.
Топовыми картинами на основе предпочтений жителей Бурятии стали:
Топ-7 хорроров
«Голем: Начало» (18+)
«Синяя бездна 2» (16+)
«Джунгли» (18+)
«Проклятие Спящей красавицы» (16+)
«Брешь» (18+)
«Страшные истории для рассказа в темноте» (16+)
«Поворот не туда: Наследие» (18+)
Топ-7 сериалов в категории ужасы
«Противостояние» (18+)
«Ходячие мертвецы» (18+)
«Чепелуэйт» (18+)
«Хелстром» (18+)
«Страна Лавкрафта» (18+)
«Земля монстров» (18+)
«30 сребреников» (18+)
Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор
Общество, Фото:
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