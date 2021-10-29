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В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости

В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости
Общество,  Фото:tunkapark
ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях

Национальный парк «Тункинский» закупил новый автомобиль ГАЗ «Вепрь» - современный многофункциональный грузовой автомобиль повышенной проходимости.

Новый автомобиль будет использоваться для патрулирования труднодоступных участков территории национального парка и поможет в борьбе с браконьерами, пожарами.

- Автопарк национального парка пополнился очередной техникой, недавно мы приобрели снегоходы, квадроциклы. Вчера к нам поступил манёвренный автомобиль ГАЗ «Вепрь», имеющий высокую проходимость и скорость, способный сделать работу государственных инспекторов высокоэффективной,- отметил Баир Байминов, и.о. директора национального парка «Тункинский».

Средства на покупку выделило министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», сообщили в нацпарке. 
национальный парк

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