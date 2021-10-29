В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости

ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях



Национальный парк «Тункинский» закупил новый автомобиль ГАЗ «Вепрь» - современный многофункциональный грузовой автомобиль повышенной проходимости.



Новый автомобиль будет использоваться для патрулирования труднодоступных участков территории национального парка и поможет в борьбе с браконьерами, пожарами.



- Автопарк национального парка пополнился очередной техникой, недавно мы приобрели снегоходы, квадроциклы. Вчера к нам поступил манёвренный автомобиль ГАЗ «Вепрь», имеющий высокую проходимость и скорость, способный сделать работу государственных инспекторов высокоэффективной,- отметил Баир Байминов, и.о. директора национального парка «Тункинский».



Средства на покупку выделило министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», сообщили в нацпарке.

