В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости

ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях
Национальный парк «Тункинский» закупил новый автомобиль ГАЗ «Вепрь» - современный многофункциональный грузовой автомобиль повышенной проходимости.
Новый автомобиль будет использоваться для патрулирования труднодоступных участков территории национального парка и поможет в борьбе с браконьерами, пожарами.
- Автопарк национального парка пополнился очередной техникой, недавно мы приобрели снегоходы, квадроциклы. Вчера к нам поступил манёвренный автомобиль ГАЗ «Вепрь», имеющий высокую проходимость и скорость, способный сделать работу государственных инспекторов высокоэффективной,- отметил Баир Байминов, и.о. директора национального парка «Тункинский».
Средства на покупку выделило министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», сообщили в нацпарке.
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