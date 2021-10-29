В Бурятии установят новый автопункт весогабаритного контроля

Объект строится на региональной дороге около села Нижний Саянтуй



В Бурятии на региональной автомобильной дороге «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к городу Улан-Удэ со стороны села Мухоршибирь» установят автоматический пункт весогабаритного контроля. Комплекс позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.



На региональных автомобильных дорогах республики до 2024 года планируется установить семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. В настоящее время на региональных дорогах установлено три таких комплекса. В 2018 году построено два пункта на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян: на 71 км вблизи села Ангыр и на 162 км вблизи села Турка Прибайкальского района. В 2020 году ввели в эксплуатацию автоматический комплекс в Заиграевском районе на 34 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.



Сегодня пункт весогабаритного контроля строится на региональной дороге в Тарбагатайском районе вблизи села Нижний Саянтуй. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в январе 2022 года.



В течение трёх месяцев, после завершения строительства комплекс будет работать в тестовом режиме и все данные о проезде транспортных средств будут размещены на сайте Бурятрегионавтодора. Кроме того, о нарушениях водители будут проинформированы с помощью специальных табло, установленных вблизи системы. В тестовый период водители большегрузов смогут проверить правильность данных, указываемых в накладных грузоотправителями.



- Когда проходят большегрузы весом 50, 60 тонн и более, соответственно идёт большая нагрузка на дорогу, которая на это не рассчитана. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы организовываем передвижные пункты весового контроля, но, к сожалению, эффективность их низкая, так как водители приостанавливают движение на время работы таких пунктов, а после снятия весового контроля вновь выезжают на дороги. Автоматический же пункт будет выполнять функцию контроля круглосуточно, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионаводор» Игорь Петров.



- Ещё один комплекс весогабаритного контроля мы установим на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита. В этом году подрядчик должен подготовить дорожное полотно для установки системы, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию.



- Таким образом, система круглосуточно контролирует трафик и выявляет перегруженные автомобили, сверхнормативный вес которых пагубно влияет на состояние дорог. Сокращение движения транспортных средств с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность на автомобильных дорогах и увеличит срок их службы, - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

