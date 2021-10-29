 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

В Бурятии установят новый автопункт весогабаритного контроля

В Бурятии установят новый автопункт весогабаритного контроля
Общество,  Фото:pixabay.com
Объект строится на региональной дороге около села Нижний Саянтуй

В Бурятии на региональной автомобильной дороге «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к городу Улан-Удэ со стороны села Мухоршибирь» установят автоматический пункт весогабаритного контроля. Комплекс позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

На региональных автомобильных дорогах республики до 2024 года планируется установить семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. В настоящее время на региональных дорогах установлено три таких комплекса. В 2018 году построено два пункта на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян: на 71 км вблизи села Ангыр и на 162 км вблизи села Турка Прибайкальского района. В 2020 году ввели в эксплуатацию автоматический комплекс в Заиграевском районе на 34 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.

Сегодня пункт весогабаритного контроля строится на региональной дороге в Тарбагатайском районе вблизи села Нижний Саянтуй. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в январе 2022 года.

В течение трёх месяцев, после завершения строительства комплекс будет работать в тестовом режиме и все данные о проезде транспортных средств будут размещены на сайте Бурятрегионавтодора. Кроме того, о нарушениях водители будут проинформированы с помощью специальных табло, установленных вблизи системы. В тестовый период водители большегрузов смогут проверить правильность данных, указываемых в накладных грузоотправителями.

- Когда проходят большегрузы весом 50, 60 тонн и более, соответственно идёт большая нагрузка на дорогу, которая на это не рассчитана. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы организовываем передвижные пункты весового контроля, но, к сожалению, эффективность их низкая, так как водители приостанавливают движение на время работы таких пунктов, а после снятия весового контроля вновь выезжают на дороги. Автоматический же пункт будет выполнять функцию контроля круглосуточно, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионаводор» Игорь Петров.

- Ещё один комплекс весогабаритного контроля мы установим на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита. В этом году подрядчик должен подготовить дорожное полотно для установки системы, - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию.

- Таким образом, система круглосуточно контролирует трафик и выявляет перегруженные автомобили, сверхнормативный вес которых пагубно влияет на состояние дорог. Сокращение движения транспортных средств с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность на автомобильных дорогах и увеличит срок их службы, - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Бурятия пункт весогабаритного контроля весовой контроль транспорт дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Подростки Улан-Удэ сразились в турнире по мини-футболу
Подростки Улан-Удэ сразились в турнире по мини-футболу
Общество, 29.10.2021
В соревнованиях участвовали команды Советского района
В Бурятии установят новый автопункт весогабаритного контроля
В Бурятии установят новый автопункт весогабаритного контроля
Общество, 29.10.2021
Объект строится на региональной дороге около села Нижний Саянтуй
В Иркутской области определились с режимом работы детсадов
В Иркутской области определились с режимом работы детсадов
Общество, 29.10.2021
В большинстве муниципальных образований с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы
Тхэквондистка из Бурятии стала призёром чемпионата Европы
Тхэквондистка из Бурятии стала призёром чемпионата Европы
Общество, 29.10.2021
Ангелина Пищалкина выиграла бронзовую награду в весовой категории до 52 кг
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Общество, 29.10.2021
Родственникам показали, как живут осуждённые 
В Улан-Удэ поймали таксиста-домушника
В Улан-Удэ поймали таксиста-домушника
Общество, 29.10.2021
Мужчина заприметил дом для кражи во время работы 
В Бурятии у фермера стащили два центнера зерна
В Бурятии у фермера стащили два центнера зерна
Общество, 29.10.2021
Односельчане воспользовались отсутствием бизнесмена 
Улан-удэнке за сбыт омуля и икры грозит до двух лет колонии
Улан-удэнке за сбыт омуля и икры грозит до двух лет колонии
Общество, 29.10.2021
Женщину выявили с помощью «контрольной закупки» на рынке 
Борцу Евгению Жербаеву вручили сертификат на квартиру
Борцу Евгению Жербаеву вручили сертификат на квартиру
Общество, 29.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной церемонии вручения сертификатов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев
Общество, 29.10.2021
Дорожные полицейские проверяли документы, состояние шин и прочее 
Жительница Бурятии в течение трёх лет истязала дочь
Жительница Бурятии в течение трёх лет истязала дочь
Общество, 29.10.2021
Женщина оскорбляла девочку, угрожала убийством, избивала, кусала и душила
В Бурятии поздравили работников минимущества
В Бурятии поздравили работников минимущества
Общество, 29.10.2021
Органу исполнительной власти исполнилось 30 лет
В Бурятии детсады оштрафовали на 480 тысяч за антисанитарию
В Бурятии детсады оштрафовали на 480 тысяч за антисанитарию
Общество, 29.10.2021
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за дошкольными учреждениями 
В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя
В партии яблок улан-удэнского предпринимателя обнаружили вредителя
Общество, 29.10.2021
Восточная плодожорка способна уничтожить почти весь урожай 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^