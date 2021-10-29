 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

Учитель из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Учитель из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Общество,  Фото:pexels.com
Для этого женщина оформила кредиты

В Иркутской области школьный преподаватель в течение четырёх дней оформляла на себя и мужа в разных банках кредиты и переводила деньги мошенникам.

Как установили полицейские, для обмана 32-летней ангарчанки аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от «службы безопасности банка», с сообщением, что неизвестными совершена попытка оформления кредита на восемь тысяч рублей. Предложив пресечь кражу и выявить «нечестных сотрудников банка», женщину убедили оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на «безопасный счёт».

Мошенники объяснили это тем, что требуется исчерпать «кредитный лимит». При этом звонившие под страхом уголовной ответственности запрещали рассказывать кому-либо о совершаемых финансовых операциях.

Аферисты звонили ангарчанке в течение нескольких дней и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на всё большие суммы. В итоге местная жительница подключила к проводимым сделкам собственного мужа и оформила кредиты и на него. В общей сложности, в течение четырёх дней она перевела мошенникам около полумиллиона рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
Ангарск мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор
Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор
Общество, 29.10.2021
Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»
В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости
В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости
Общество, 29.10.2021
ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях 
Два низкопольных автобуса будут работать в Улан-Удэ
Два низкопольных автобуса будут работать в Улан-Удэ
Общество, 29.10.2021
В эти автобусы вмещается до 100 пассажиров 
В Бурятии скончались шесть больных COVID-19
В Бурятии скончались шесть больных COVID-19
Общество, 29.10.2021
Общее число летальных случаев приближается в двум тысячам 
В Иркутской области задержан чиновник
В Иркутской области задержан чиновник
Общество, 29.10.2021
Председатель комитета в администрации Ангарского городского округа подозревается в мошенничестве
Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
Общество, 29.10.2021
В ходе встречи Виталий Хамарханов рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 29.10.2021
Отключение холодного водоснабжения запланировано в микрорайоне Загорск 
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Общество, 29.10.2021
Женщину приговорили у обязательным работам 
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Общество, 29.10.2021
Мужчины продали продукцию на 5,6 млн рублей 
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 29.10.2021
Соревнования состоятся с 4 по 7 ноября в Улан-Удэ
Сельские шахматисты Бурятии соберутся в Гусиноозёрске
Сельские шахматисты Бурятии соберутся в Гусиноозёрске
Общество, 29.10.2021
В Селенгинском районе состоится очередное первенство республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^