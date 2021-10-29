Для этого женщина оформила кредиты
В Иркутской области школьный преподаватель в течение четырёх дней оформляла на себя и мужа в разных банках кредиты и переводила деньги мошенникам.
Как установили полицейские, для обмана 32-летней ангарчанки аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от «службы безопасности банка», с сообщением, что неизвестными совершена попытка оформления кредита на восемь тысяч рублей. Предложив пресечь кражу и выявить «нечестных сотрудников банка», женщину убедили оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на «безопасный счёт».
Мошенники объяснили это тем, что требуется исчерпать «кредитный лимит». При этом звонившие под страхом уголовной ответственности запрещали рассказывать кому-либо о совершаемых финансовых операциях.
Аферисты звонили ангарчанке в течение нескольких дней и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на всё большие суммы. В итоге местная жительница подключила к проводимым сделкам собственного мужа и оформила кредиты и на него. В общей сложности, в течение четырёх дней она перевела мошенникам около полумиллиона рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Учитель из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Общество, Фото:
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