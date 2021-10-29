Добровольцы отметили, что мусора стало меньше
В конце октября состоялась заключительная акция «Вода России» на территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области. В состав многочисленной команды вошли волонтёры молодёжного экологического центра имени В.П. Брянского, студенты Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта, добровольцы-пожарные, коллектив министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Байкальское побережье вблизи посёлка Большое Голоустное и Сухое озеро совсем не случайно стали местом постоянного внимания добровольцев. Легкодоступность и красота природной территории с каждым годом увеличивает поток туристов и отдыхающих. Всего несколько лет назад каждую общественную экологическую акцию сопровождал многотонный КамАЗ, на котором регулярно с весны до осени вывозили мусор, оставленный нерадивыми гостями.
Сейчас ситуация изменилась к лучшему, даже несмотря на то, что летом и зимой отдыхающих становится все больше и больше. Волонтёры прошли около четырёх километров вдоль берега Байкала, осмотрев особо привлекательные места отдыха, и в общей сложности набрали меньше 20 мешков мусора.
- Все вместе радуемся тому, что наша совместная просветительская работа и добровольческий труд совсем и не напрасны, как правило, отдыхающие увозят мусор с собой, не оставляя следов своего пребывания. Кстати, соблюдение порядка на побережье озера и в пади Семениха во многом обусловлено патрулированием территории Прибайкальского национального парка государственными инспекторами, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
После сбора мусора специалисты отдела экологического просвещения на маршруте к Сухому озеру провели «урок на природе», рассказывая участникам акции о деревьях-старожилах, краснокнижных и лекарственных растениях, обитающих видах животных, мощном геологическом разломе и загадочном Сухом озере. Экологические викторины помогли проверить знания и получить призы.
В Прибайкальском нацпарке прошла акция «Вода России»
Общество, Фото:
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