В Иркутской области задержан чиновник

Председатель комитета в администрации Ангарского городского округа подозревается в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее - КУМИ), подозреваемого в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
- По версии следствия, с 2015-2016 гг. в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Установлено, что председатель КУМИ был полностью осведомлён о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления. Наоборот он вступил с рядом лиц в преступный сговор, оказывая им содействие в мошенничестве.
Накануне были проведены обыски в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа. Изъята интересующая следствие документация.
- Основной фигурант уголовного дела – председатель КУМИ следователями СК задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление иных фигурантов уголовного дела, причастных к мошенничеству с муниципальным имуществом, - отметили в следственном управлении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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