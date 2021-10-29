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В Бурятии с браконьера взыскали ущерб за убитую косулю

В Бурятии с браконьера взыскали ущерб за убитую косулю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С мужчины взыскали 80 тысяч рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Бичурского района ущерб, за незаконную охоту на сибирских косуль.

Как стало известно, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, сельчанин убил одну особь сибирской косули. По иску республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, суд постановил взыскать с браконьера ущерб в размере 80 тысяч рублей.

По закону, ущерб исчисляется в соответствии с таксами и методиками исчисления, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесённого объектам животного мира и среде их обитания, с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды.

- В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебным приставом должнику вручено требование об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности, что впоследствии повлияло на скорейшее исполнение судебные решения, - сообщили в пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.

На сегодня 80 тысяч рублей перечислены в доход государства, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
браконьерство

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