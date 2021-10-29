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Военные медики вернулись в Забайкалье из Сирии

Военные медики вернулись в Забайкалье из Сирии
Общество,  Фото:pixabay.com
Отряд оказывал медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению

Врачи и младший персонал медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа завершили работу по медицинскому обеспечению российских военнослужащих в Сирии и оказанию помощи мирным жителям и вернулись в пункт постоянной дислокации в Забайкальском крае. Военные медики выполняли задачи на территории Сирии в течение нескольких месяцев.

В аэропорту Читы военнослужащих встретили представители командования общевойсковой армии и руководства военно-клинического госпиталя ВВО.

- За время командировки военные медики оказывали необходимую консультативно-диагностическую помощь российским военнослужащим, в том числе в полевых условиях, а в ходе проведения гуманитарных акций оказывали медицинскую помощь мирному населению. Также российские специалисты были задействованы в проведении тестирования на предмет заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего военнослужащие выполнили свыше 20 тысяч лабораторно-диагностических исследований, - сообщает пресс-служба ВВО.

Справка

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) — воинское подразделение, предназначенное для выполнения задач по оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи в любых условиях мирного и военного времени, в том числе в зонах боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.
военнослужащие здравоохранение медицинские работники ВВО Забайкальский край Сирия

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