Соревнования проводились на территории Соснового Бора
В соединении управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, завершился конкурс по армейской тактической стрельбе на первенство общевойскового объединения. Он проводился на территории учебно-тренировочного комплекса «Сосновый Бор».
Для участников конкурса на участках стрельбы были смоделированы различные ситуации применения стрелкового оружия. Военнослужащие выполнили упражнения из автоматов АК-74М и пистолетов Макарова из различных положений с места и в движении по различным видам мишеней. Тактическая обстановка была максимально приближена к условиям боя в городе. Участники проходили различные препятствия с поражением мишеней, при этом некоторые из них были обозначены как заложники, в случае их поражения начислялись штрафные баллы.
- Армейская тактическая стрельба берёт лучшие элементы из практической стрельбы, к которой добавлена тактика действий в условиях, обозначающих городскую зону. Обучаемый сам определяет наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь и выбирает штатное оружие для выполнения задачи в предложенной ему очерёдности. Новшество состоит в том, что огневая подготовка даётся в связке с тактическими приёмами. Командирам предоставляется возможность проявлять большую, чем когда-либо ранее, инициативу в обучении личного состава, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По итогам соревнований судейской коллегией были подведены итоги и объявлены победители соревнований, как в личном, так и в командном зачёте.
В Бурятии завершилось первенство по армейской тактической стрельбе
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