В Бурятии после прокурорского вмешательства диабетиков обеспечили лекарствами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медики не выписывали лекарства из-за их отсутствия



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии двум пациентам, страдающим сахарным диабетом, медицинскими работниками не выписывались рецепты на лекарственные средства ввиду отсутствия их в наличии.



По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого главному врачу Муйской центральной районной больницы, пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.



Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

