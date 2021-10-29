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В Бурятии после прокурорского вмешательства диабетиков обеспечили лекарствами

В Бурятии после прокурорского вмешательства диабетиков обеспечили лекарствами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Медики не выписывали лекарства из-за их отсутствия

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии двум пациентам, страдающим сахарным диабетом, медицинскими работниками не выписывались рецепты на лекарственные средства ввиду отсутствия их в наличии.

По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого главному врачу Муйской центральной районной больницы, пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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