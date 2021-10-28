Жительница Бурятии украла у подруги деньги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также женщина украла телефон у соседа



В отделение полиции посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района поступило заявление от 50-летней жительницы о краже у неё более 40 тысяч рублей. Сумма была украдена из сумки в спальне в ходе распития спиртного хозяйкой дома с подругами. Была установлена причастность к преступлению одной из них – 37-летней женщины.



Выяснилось, что женщина приехала с заработков в родной посёлок на допрос по уголовному делу, связанному с хищением сотового телефона у соседа. Однако, украв деньги, в полицию она не пришла. Вместо этого отправилась к друзьям в село Максимиха, где потратила чужие средства.



Ранее упомянутая кража гаджета была совершена ею весной при схожих обстоятельствах. Забрав забытый соседом после совместного распития алкоголя телефон, подозреваемая продала его, а вырученные пять тысяч рублей прогуляла.



Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В последующем они объединены в единое производство. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

