Кражи были совершены его новым знакомым
Улан-удэнец за два дня стал жертвой двух преступлений, совершённых одним и тем же человеком.
Вечером 23 октября в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о грабеже и переводе средств со счёта обратился 25-летний горожанин.
Накануне улан-удэнец распивал спиртное в кафе. Там он познакомился с молодым человеком. Новый знакомый попросил сотовый телефон для звонка. Во время звонка он увидел входящее сообщение о балансе банковского счёта хозяина телефона и с помощью «мобильного банка» перевёл на счёт своего знакомого более пяти тысяч рублей. Затем вернул гаджет хозяину и покинул заведение. Улан-удэнец в тот день так и не понял, что у него украли деньги.
На следующий день житель Улан-Удэ после встречи одноклассников ожидал автобус на остановке по улице Куйбышева. Случайным образом его увидел тот самый парень, который накануне совершил кражу денег с его счёта, и опять попросил сотовый телефон для звонка. Молодой человек, не узнав его, передал гаджет. Злоумышленник, совершив звонок, скрылся с телефоном. Пострадавший, помня о том, что к его абонентскому номеру привязана карта, на которой он хранит сбережения, направился к банкомату снять наличность. Однако на месте горожанин обнаружил кражу средств и обратился в полицию.
28-летний подозреваемый был задержан. Сотовый телефон изъят и возвращён владельцу.
Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У улан-удэнца украли деньги и телефон
Общество, Фото:
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