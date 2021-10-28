У улан-удэнца украли деньги и телефон

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Кражи были совершены его новым знакомым



Улан-удэнец за два дня стал жертвой двух преступлений, совершённых одним и тем же человеком.



Вечером 23 октября в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о грабеже и переводе средств со счёта обратился 25-летний горожанин.



Накануне улан-удэнец распивал спиртное в кафе. Там он познакомился с молодым человеком. Новый знакомый попросил сотовый телефон для звонка. Во время звонка он увидел входящее сообщение о балансе банковского счёта хозяина телефона и с помощью «мобильного банка» перевёл на счёт своего знакомого более пяти тысяч рублей. Затем вернул гаджет хозяину и покинул заведение. Улан-удэнец в тот день так и не понял, что у него украли деньги.



На следующий день житель Улан-Удэ после встречи одноклассников ожидал автобус на остановке по улице Куйбышева. Случайным образом его увидел тот самый парень, который накануне совершил кражу денег с его счёта, и опять попросил сотовый телефон для звонка. Молодой человек, не узнав его, передал гаджет. Злоумышленник, совершив звонок, скрылся с телефоном. Пострадавший, помня о том, что к его абонентскому номеру привязана карта, на которой он хранит сбережения, направился к банкомату снять наличность. Однако на месте горожанин обнаружил кражу средств и обратился в полицию.



28-летний подозреваемый был задержан. Сотовый телефон изъят и возвращён владельцу.



Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

