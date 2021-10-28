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Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» сыграли с мужчинами в баскетбол

Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» сыграли с мужчинами в баскетбол
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Товарищеский матч окончился ничьей

24 октября состоялся товарищеский матч по баскетболу между командой финалисток «Миссис Бурятия» и мужской командой «Пиплс Парк».

- Баскетбол – это контактная игра, которая очень сплачивает игроков в мощную единую команду, идущую к своей победе. Для нас это был первый опыт. Кто-то из нас впервые держал в руках баскетбольный мяч, а кто-то вспомнил свои детские годы, когда играли в школьных командах, мы с большим удовольствием побегали по залу и по забрасывали мяч в кольцо, с трудом порой это получалось, но получалось! - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.

За время игры женщины хорошо узнали правила игры, старались максимально играть по правилам, хотя не все знали и понимали, как их нужно соблюдать, по ходу игры им это объясняли другие игроки.

- Мужчины нам поддавались, играя очень красиво, технично и профессионально, - призналась Наталия Быкова.


Финалистки сыграли три тайма с мужской командой, а четвёртый разделились на две женские команды и играли уже между собой. Конечный счёт игры 44:44.

- Конечно же, победила дружба и любовь к здоровому образу жизни! Спросите - Зачем нам это надо? Своим примером мы показываем, что для занятия любым видом спорта не обязательно обладать специальными навыками и знаниями, важно желание и действия к реализации поставленных целей, вместе с нами ходят наши дети, мы их приучаем к спорту, и они с удовольствием нас поддерживают и играют вместе с нами, - пояснила директор конкурса «Миссис Бурятия».


«Октябрь у нас получился очень насыщенный по спортивным мероприятиям, мы сыграли в футбол с командой «Локомотив», сходили на лукодром, постреляли из луков, сыграли в баскетбол командой «Пиплс Парк», и от каждого мероприятия получили колоссальный заряд положительной энергии, яркие эмоции и новые знакомства. Верю, это не последнее наше спортивное мероприятие, есть ещё много видов спорта, которые мы вместе ещё не опробовали, значит ещё много нового и интересного у нас впереди!» – заключила Наталия.

Финал конкурса «Миссис Бурятия-2021» состоялся в Улан-Удэ в мае. За корону боролись 30 замужних женщин.

спорт

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