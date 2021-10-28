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В Иркутске массовые зарядки возобновят в следующем году

В Иркутске массовые зарядки возобновят в следующем году
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители города просят продлить уличный проект

Массовые зарядки на свежем воздухе продолжатся в следующем году в Иркутске. Об этом рассказали в управлении по физической культуре, спорту и молодёжной политике мэрии города. С просьбой продлить проект обратились жители микрорайона Первомайский.

На стадионе школы №6 утренние зарядки все лето проводили российская тхэквондистка, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Наталья Иванова и фитнес-тренер Наталья Сытина.

– Это замечательная возможность – заниматься бесплатно, да ещё и у олимпийской чемпионки. Наши инструкторы заряжают нас энергией и здоровьем. Все лето здесь собирались по 20-30 человек. Это люди разного возраста и разного статуса. И сейчас, несмотря на то, что на улице уже холодно, мы не хотим останавливаться. Многие собираются продолжить заниматься спортом, – рассказал житель микрорайона Первомайский, участник проекта Игорь Толстиков.

– Очень много интересных историй у участников. В основном, приходят заниматься жители окрестных домов. Одна женщина, например, увидела из окна, как мы проводим зарядку, и начала тренироваться вместе с нами. Другой мужчина пришёл на тренировку ко мне ещё пять лет и теперь регулярно участвует в зарядках. Или мужчина, который скинул 43 килограмма, и 9 из них – только за это лето. Есть у нас женщина, которая ещё весной ходила с тростью, а сейчас уже без неё, она не пропускает ни одного занятия и чувствует себя намного лучше, – отметила Наталья Иванова.

Всего в городе было выбрано 35 адресов для проведения зарядок. Принять участие в занятиях мог любой желающий бесплатно. Зарядки проводили квалифицированные тренеры, которые подбирали физическую нагрузку под возраст и индивидуальные особенности участников.

–Проект понравился иркутянам. Мы готовы продолжать развивать это направление. Сейчас совместно с депутатами думы города определяем места, на которых будем проводить зарядки в следующем году, – пояснил заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Иркутска Андрей Осиновский.

Проект по проведению уличных зарядок был реализован в рамках Года массового спорта. Занятия проводились в каждом избирательном округе города. Всего состоялось более 4 тысяч зарядок, на которых зарегистрировали почти 21 тысячу посещений, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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