На угнанной машине он попал в ДТП
В Усть-Илимске установили личность несовершеннолетних подозреваемых в угоне машины.
В полицию обратилась жительница и сообщила о том, что неизвестный на автомобиле ВАЗ совершил наезд на её машину и, бросив разбитый транспорт, скрылся. Выяснилось, что владелец «Жигулей» проживает в соседнем дворе, но в момент аварии находился дома. Опросив свидетелей и очевидцев события и изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, что ДТП совершила группа подростков. Оказалось, что один из них, несколькими часами ранее, приходил к хозяину авто в гости. 15-летний фигурант пояснил, что украл ключи, чтобы на угнанном транспорте покататься с друзьями. Ранее несовершеннолетний уже попадался в поле зрения полиции.
- Проверка по данному факту продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы для принятия мер воспитательного воздействия к школьнику и его законному представителю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Усть-Илимске подросток угнал авто, чтобы покататься
Общество, Фото:
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