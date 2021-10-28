В Улан-Удэ музей готовит представление для детей «Сказки с мороза»



Этнографический музей народов Забайкалья готовит для юных улан-удэнцев театрализованное представление «Сказки с мороза» (0+).



- Вас ждёт большое количество сказочных героев, конечно, главные герои представления - Дед Мороз и Снегурочка, а также морозная Зимушка-Зима, силач Царевич, обворожительная Царевна, озорной Снеговик и герой-сюрприз, который расскажет новогоднюю легенду о символе предстоящего года и не только расскажет, но и покажет наших полосатых любимцев Этнозоосада тигра Ермака и белую тигрицу Улану, - отмечают в музее.



Мероприятие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях.



Дата: с 7 по 30 декабря





