В Улан-Удэ музей готовит представление для детей «Сказки с мороза»

Мероприятие пройдёт на территории Этнографического музея
Этнографический музей народов Забайкалья готовит для юных улан-удэнцев театрализованное представление «Сказки с мороза» (0+).
- Вас ждёт большое количество сказочных героев, конечно, главные герои представления - Дед Мороз и Снегурочка, а также морозная Зимушка-Зима, силач Царевич, обворожительная Царевна, озорной Снеговик и герой-сюрприз, который расскажет новогоднюю легенду о символе предстоящего года и не только расскажет, но и покажет наших полосатых любимцев Этнозоосада тигра Ермака и белую тигрицу Улану, - отмечают в музее.
Мероприятие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях.
Дата: с 7 по 30 декабря
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