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В Улан-Удэ музей готовит представление для детей «Сказки с мороза»

В Улан-Удэ музей готовит представление для детей «Сказки с мороза»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт на территории Этнографического музея

Этнографический музей народов Забайкалья готовит для юных улан-удэнцев театрализованное представление «Сказки с мороза» (0+).

- Вас ждёт большое количество сказочных героев, конечно, главные герои представления - Дед Мороз и Снегурочка, а также морозная Зимушка-Зима, силач Царевич, обворожительная Царевна, озорной Снеговик и герой-сюрприз, который расскажет новогоднюю легенду о символе предстоящего года и не только расскажет, но и покажет наших полосатых любимцев Этнозоосада тигра Ермака и белую тигрицу Улану, - отмечают в музее.

Мероприятие пройдёт на территории музея, в том числе и в тёплых помещениях.

Дата: с 7 по 30 декабря


Праздники

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