Сельские шахматисты Бурятии соберутся в Гусиноозёрске

В Селенгинском районе состоится очередное первенство республики



В Гусиноозёрске 12 ноября состоится первенство Бурятии среди сельских шахматистов. Турнир проведут в СОШ №4.



Регистрация и медицинский допуск участников пройдёт с 9:00 до 10:30. Первый тур стартует в 11:00. Закрытие турнира и награждение запланировано на 17:30.



Будет проведено 3 соревнования для сельских шахматистов Бурятии. Турнир «А» будет лично-командным среди сельских районов и поселений РБ. Команда состоит из 2 мужчин (юношей) и 1 женщины (девушки). Спортсмены, не вошедшие в команду, играют в личном зачёте. Мужчины и женщины играют раздельно. Турнир «Б» проводится для мальчиков и девочек 2008-2010 гг.р. Турнир «В» – для мальчиков и девочек 2011 г.р. и моложе.



Занявшие призовые места награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Команды, ставшие первыми, вторыми и третьими, награждаются кубками, дипломами и денежными призами. За 4-5 места команды получат дипломы и денежные призы. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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