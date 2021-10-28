В Бурятии завершился конкурс молодых вокалистов



Первая возрастная категория (Исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители (от 14 до 18 лет включительно))

Диплом лауреата I степени

Айна Д., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. з.р.к. РБ Цынгуевой Ж.Ц.

Диплом лауреата II степени

Василиса Р., ГПОУ «Забайкальское краевой училище культуры», кл. преп. Петуниной О.Н.

Диплом лауреата III степени

Раджана М., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. Мохосовой Е.Н.

Диплом IV степени

Алина Ц., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. Мохосовой Е.Н.

Диплом V степени

Алтана О., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. Мохосовой Е.Н.



Вторая возрастная категория (Исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители (от 19 и старше)

Диплом лауреата I степени

Кирилл Михалев, МБОУ «МГЛ им. Д. Аюшеева»

Диплом лауреата II степени

Цыпылма Батурова, Народный фольклорный ансамбль «Тоонто»

Диплом лауреата III степени

Валентина Ободоева, ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»

Диплом IV степени

Владислава Гурьянова, ГПОУ «Забайкальское краевой училище культуры», кл. преп. Петуниной О.Н.

Диплом V степени

Бато Шарастепанов, ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»



В Бурятии завершился межрегиональный конкурс молодых вокалистов «Байкал-Classic». В конкурсе приняли участие представители Улан-Удэ и районов республики, а также Забайкальского края, Иркутской области и города Новосибирск.Конкурсанты представляли колледж искусств имени П.И. Чайковского, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, МГЛ им. Д. Аюшеева, Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки, народный фольклорный ансамбль «Тоонто», Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова, районные учреждения культуры. В этом году были учреждены специальные призы памяти народного артиста РСФСР Владимира Буруева.Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского, по результатам конкурса победителями стали:Чингис Иванов, ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова», кл. преп. з.а. РФ Шойдагбаевой Т.Б.Александр Хандажапов, ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова»Заята Раднаев, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. з.р.к. РФ Елбаева В.Б.Мунко Батомункуев, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, кл. преп. доцента НГК им. М.И. Глинки Суслова Д.А.Надмит Надмитов, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, кл. преп. н.а. РБ Зондуева Ш.Д.Жамсо Бамбагаев, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, кл. преп. н.а. РБ Зондуева Ш.Д.Ирина Насанова, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», кл. преп. з.а. РФ Шойдагбаевой Т.Б.Кристина Моторина, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. з.р.к. РФ Елбаева В.Б.Валентина Дементьева, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», кл. преп. з.а. РФ Базаровой В.Ж.Светлана Ермакова, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. ГлинкиСпециальный приз землячества «Баргузин» памяти народного артиста РСФСР Владимира Буруева выиграл Заята Раднаев. Специальный приз от администрации Курумканского района достался Надмиту Надмитову. Специальный приз от семьи народного артиста Владимира Буруева получил Александр Хандажапов. Специальный приз учредителя конкурса достался Жамсо Бамбагаеву.Специальным призом жюри «Надежда» наградили Арюну Базарсадаеву, ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова» и Сэсэг Хамаеву, ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова», кл. преп. з.а. РБ Васильевой В.Л.