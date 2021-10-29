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Октябрь продолжает баловать жителей Бурятии теплом

Октябрь продолжает баловать жителей Бурятии теплом
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём до +6

По данным Бурятского гидрометценра, 29 октября ночью по республике местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, ночью в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью около 0, днём +3,+8, местами 0,-5.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +4,+6.
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