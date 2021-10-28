Два маленьких африканских страуса временно поселились в Иркутской зоогалерее















Два малыша африканских страусов около недели побудут в Иркутской зоогалерее. Посетители могут посмотреть на пернаты в Доме природы – «Дети живут на экспозиции».- Неожиданное пополнение случилось по причине временной нетрудоспособности доктора Ани. Она умудрилась сломать руку, да ещё и правую, так что часть стационара теперь под нашей опекой, - пояснили сотрудники зоопарка.Здесь отметили, что птицы здоровы, с ними всё в порядке: «Просто так сложились обстоятельства».