Два маленьких африканских страуса временно поселились в Иркутской зоогалерее

Сотрудники зоопарка пришли на выручку коллеге
Два малыша африканских страусов около недели побудут в Иркутской зоогалерее. Посетители могут посмотреть на пернаты в Доме природы – «Дети живут на экспозиции».
- Неожиданное пополнение случилось по причине временной нетрудоспособности доктора Ани. Она умудрилась сломать руку, да ещё и правую, так что часть стационара теперь под нашей опекой, - пояснили сотрудники зоопарка.
Здесь отметили, что птицы здоровы, с ними всё в порядке: «Просто так сложились обстоятельства».
Велосипед оставили возле входа в магазин
За использование поддельных QR-кодов предусмотрена административная ответственность
Сотрудники зоопарка пришли на выручку коллеге
В октябре двое жителей республики, попавшись на удочку аферистов, перечислили им почти 5 млн
Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале и права на имущество
Поликарпу Ермолаевичу было 90 лет
Здесь поддержали челлендж ко Дню народного единства
В ходе проекта будут созданы аудиокниги забайкальских авторов на бурятском и русском языках
Возбуждено уголовное дело
Дорогу не ремонтировали около 20-и лет
Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов
В министерстве финансов он работает с ноября 2002 года
Ролик будет представлен на концерте
42% жителей республики готовы работать ради интереса, а не из-за денег
Он отметил, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение