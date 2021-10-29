В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся с 4 по 7 ноября в Улан-Удэ



В Улан-Удэ с 4 по 7 ноября пройдёт открытый кубок Бурятии по тайскому боксу. Соревнования пройдут в здании БГУ на Куйбышева, 1а.



Турнир проводится по следующим группам и возрастным категориям: мальчики и девочки 10-11 лет, девушки и юноши 12-13 лет, старшие юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, взрослые 18 лет и старше.



4 ноября с 17:00-19:00 пройдёт взвешивание. С 19:00-20:30 состоится жеребьёвка. 5 ноября в 12:00 начнётся парад открытия. С 12:30 будут проведены предварительные поединки. 6 ноября с 11:00 пройдут полуфинальные поединки.



Финальные поединки и награждение состоятся 7 ноября с 11:00. Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории и в каждой возрастной группе награждаются призами, грамотами и медалями. Об этом сообщает федерация тайского бокса – муайтай РБ.



Возрастное ограничение 6+

