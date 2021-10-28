Животное поправится, но для полного восстановления нужны месяцы
В ветлечебницу Каларского района Забайкальского края обратилась местная жительница с черепахой. Собака вытащила её из террариума и разгрызла панцирь. Ветврачи оказали экстренную помощь и спасли животное.
- Черепаха поступила в тяжёлом состоянии. Вся верхняя часть панциря была разбита, имелись глубокие повреждения. Ветврачи убрали все осколки и обработали раны. Животному назначено лечение, - рассказала ветфельдшер Каларской ветлечебницы Наталья Овчаренко.
Ветврачи прописали черепахе противовоспалительные препараты и ранозаживляющие мази, еженедельное посещение ветлечебницы.
Наталья Овчаренко добавила, что с такими повреждениями рептилия не смогла бы выжить в дикой природе. Панцирь новый уже не вырастит, но благодаря лекарственным препаратам и заботе раны затянутся, и животное поправится. Теперь для полного восстановления черепахе понадобятся месяцы.
Ветврачи напоминают, что такие питомцы должны жить исключительно в террариумах. Обычно панцирь черепах считается прочным, ведь он состоит из 60 костей. Но в нем содержится большое количество нервных окончаний и его легко повредить. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье спасли черепаху после укусов собаки
Общество, Фото:
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