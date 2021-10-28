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У тхэквондиста из Бурятии вторая медаль чемпионата Европы

У тхэквондиста из Бурятии вторая медаль чемпионата Европы
Общество,  Фото:спортклуб «Evolution Asia»
Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве

Спортсмен из Бурятии, заслуженный мастер спорта России Александр Бодров завоевал вторую награду, на этот раз бронзовую медаль чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ в личном первенстве. Об этом сообщает министерство спорта республики со ссылкой на центр спортивной подготовки.

- Александр показывает достойный результат. Ночью смотрел поединки, переживал, болел. У него ещё впереди командный спарринг. Он молодец. Выступает, тренирует, работает, - рассказал первый тренер спортсмена, заслуженный тренер РБ Эрдэни Жамбалов.

Днём ранее спортсмен стал чемпионом Европы в составе мужской сборной страны в дисциплине «командный туль».
тхэквон-до чемпионат Европы Бурятия спорт

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