Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве
Спортсмен из Бурятии, заслуженный мастер спорта России Александр Бодров завоевал вторую награду, на этот раз бронзовую медаль чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ в личном первенстве. Об этом сообщает министерство спорта республики со ссылкой на центр спортивной подготовки.
- Александр показывает достойный результат. Ночью смотрел поединки, переживал, болел. У него ещё впереди командный спарринг. Он молодец. Выступает, тренирует, работает, - рассказал первый тренер спортсмена, заслуженный тренер РБ Эрдэни Жамбалов.
Днём ранее спортсмен стал чемпионом Европы в составе мужской сборной страны в дисциплине «командный туль».
У тхэквондиста из Бурятии вторая медаль чемпионата Европы
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