В Иркутске проходит первенство студенческой лиги бокса

Общество, Фото: студенческий медиацентр ИрНИТУ

Турнир впервые состоялся в ИрНИТУ



В Иркутске проводится первенство национальной студенческой лиги бокса памяти семикратного чемпиона РСФСР Закари Мигерова. Соревнования проходят с 25 по 29 октября в зале единоборств «Витязь».



В первенстве участвуют 111 юниоров и юношей из 16 регионов РФ, включая Иркутскую, Кемеровскую и Московскую области, Приморье, Якутию и Ханты-Мансийский автономный округ. На ринге выступают боксёры в возрасте 16-17 лет. Они сражаются в 13 весовых категориях (48 кг – свыше 92 кг).



В состав команды Иркутской области вошли 22 человека, многие из которых занимаются в зале бокса Иркутского национального исследовательского технического университета под руководством старшего тренера юниорской сборной области Павла Кирика.



В день открытия первенства состоялось 38 боёв. Боксировали девять членов сборной Иркутской области, шесть из которых прошли в следующий этап.



Соревнования продлятся до 29 октября. Обладатели «золота» смогут выступить на первенстве РФ и кубке Н.А. Никифорова-Денисова. Победа на двух престижных стартах позволит бойцам войти в сборную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



Возрастное ограничение 6+

