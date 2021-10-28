Турнир впервые состоялся в ИрНИТУ
В Иркутске проводится первенство национальной студенческой лиги бокса памяти семикратного чемпиона РСФСР Закари Мигерова. Соревнования проходят с 25 по 29 октября в зале единоборств «Витязь».
В первенстве участвуют 111 юниоров и юношей из 16 регионов РФ, включая Иркутскую, Кемеровскую и Московскую области, Приморье, Якутию и Ханты-Мансийский автономный округ. На ринге выступают боксёры в возрасте 16-17 лет. Они сражаются в 13 весовых категориях (48 кг – свыше 92 кг).
В состав команды Иркутской области вошли 22 человека, многие из которых занимаются в зале бокса Иркутского национального исследовательского технического университета под руководством старшего тренера юниорской сборной области Павла Кирика.
В день открытия первенства состоялось 38 боёв. Боксировали девять членов сборной Иркутской области, шесть из которых прошли в следующий этап.
Соревнования продлятся до 29 октября. Обладатели «золота» смогут выступить на первенстве РФ и кубке Н.А. Никифорова-Денисова. Победа на двух престижных стартах позволит бойцам войти в сборную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске проходит первенство студенческой лиги бокса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё 27 семей получат жилищные сертификаты по решению суда
Новую оперу представят зрителю в 2023 году
Турнир впервые состоялся в ИрНИТУ
Конкурс «Буряад шүлэгөө уншая» был посвящён 85-летию со дня рождения Дондока Улзытуева
Мужская сборная БГУ победила на турнире студенческой волейбольной ассоциации в Хабаровске
Гран-при достался участнику, представляющему театр оперы и балета
Папой года стал представитель Курумканского района
Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве
Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года
Также женщина украла телефон у соседа
Организовано шесть площадок
Кражи были совершены его новым знакомым
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с кладбища «Южное»
Уголовное дело передано в суд
Мужчину разозлил храп родственницы