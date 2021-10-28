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В Иркутске проходит первенство студенческой лиги бокса

В Иркутске проходит первенство студенческой лиги бокса
Общество,  Фото:студенческий медиацентр ИрНИТУ
Турнир впервые состоялся в ИрНИТУ

В Иркутске проводится первенство национальной студенческой лиги бокса памяти семикратного чемпиона РСФСР Закари Мигерова. Соревнования проходят с 25 по 29 октября в зале единоборств «Витязь».

В первенстве участвуют 111 юниоров и юношей из 16 регионов РФ, включая Иркутскую, Кемеровскую и Московскую области, Приморье, Якутию и Ханты-Мансийский автономный округ. На ринге выступают боксёры в возрасте 16-17 лет. Они сражаются в 13 весовых категориях (48 кг – свыше 92 кг).

В состав команды Иркутской области вошли 22 человека, многие из которых занимаются в зале бокса Иркутского национального исследовательского технического университета под руководством старшего тренера юниорской сборной области Павла Кирика.

В день открытия первенства состоялось 38 боёв. Боксировали девять членов сборной Иркутской области, шесть из которых прошли в следующий этап.

Соревнования продлятся до 29 октября. Обладатели «золота» смогут выступить на первенстве РФ и кубке Н.А. Никифорова-Денисова. Победа на двух престижных стартах позволит бойцам войти в сборную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск бокс спорт студенты первенство

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