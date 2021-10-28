Поликарпу Ермолаевичу было 90 лет
22 октября скончался художник-самоучка из Бичуры Поликарп Ермолаевич Судомойкин. В марте он отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».
- Родился в крестьянской семье в Билютае. С 13 лет работал в колхозе, боронил на лошадях, потом занялся плотничеством. Построил дом в Бичуре по ул. Ленина, где всю жизнь прожил с женой Евдокией Нестеровной, вырастили пятерых детей, - рассказывается здесь.
Талант пришёл, когда Поликарп Ермолаевич вышел на пенсию в девяностых годах. Художественными кистями не пользовался, мазки наносил пальцами. Его любимые героини - обнажённые женщины.
Художник из Бичуры стал известен на всю страну в 2006 году.
- Его картины в жанре «наив» привлекли внимание московских этнографов, снимавших в Бичуре фильм об укладе жизни семейских. О простом сельском крестьянине было снято три документальных фильма, - отмечается в группе «Бичура-инфо.24/7».
В конце 2006 года состоялась его персональная выставка в Москве в Центральном Доме художника.
- Не каждый может похвастаться таким событием, а мне вот посчастливилось. Я – самоучка, всегда рисовал так, как чувствую. И мои работы заметили, пригласили в Москву. Горжусь тем, что прославил Бурятию и малую Родину – Бичурский район, - говорил в интервью Поликарп Ермолаевич.
В Бурятии скончался художник-самоучка
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