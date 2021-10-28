Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, на территории Аларского лесничества в Иркутской области в 2 км от деревни Малолучинск уполномоченным органом документы на лесозаготовительную деятельность не выдавались. Однако здесь вырубили 23 берёзы, в результате лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере более 75 тысяч рублей.
- Материалы проверки прокурором района направлены в следственный отдел МО МВД России «Черемховский». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили берёзы на 75 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов
В министерстве финансов он работает с ноября 2002 года
Ролик будет представлен на концерте
42% жителей республики готовы работать ради интереса, а не из-за денег
Он отметил, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение
Также пьяный мужчина задушил кошку
Элбэк Раднаев воспитывает двоих детей
Урологические лазеры позволяют осуществлять операции без малейшего разреза
В регионе уже готовятся к пожароопасному периоду следующего года
За два года они намерены преодолеть 15 тыс. км
Осуждённая досрочно покинула колонию
На амбулаторном лечении почти три тысячи пациентов
Груз был задержан до выяснения обстоятельств
Жителей Бурятии призывают поддержать спортсмена в народном онлайн-голосовании
Более шести тысяч школьников учатся дистанционно