В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили берёзы на 75 тысяч

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, на территории Аларского лесничества в Иркутской области в 2 км от деревни Малолучинск уполномоченным органом документы на лесозаготовительную деятельность не выдавались. Однако здесь вырубили 23 берёзы, в результате лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере более 75 тысяч рублей.



- Материалы проверки прокурором района направлены в следственный отдел МО МВД России «Черемховский». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

